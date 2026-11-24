Президент России Владимир Путин пригрозил Украине ответными действиями на фоне продолжающихся ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые Киев наносит вопреки просьбам американского лидера Дональда Трампа.

«Мы видим, что «киевский режим» (Украина – ред.) не прекращает атак на наши перерабатывающие мощности, кстати, несмотря на призыв и прямую просьбу президента США не делать этого, воздержаться от этих атак. Но киевские власти не слушают таких советов. Все продолжается как ни в чем не бывало», – сказал российский президент на заседании комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и экологической безопасности.

По его словам, ответные действия со стороны России «неизбежны».

Путин также назвал непростой ситуацию на российском рынке нефтепродуктов. При этом после пиковых значений в начале октября цены на бензин в большинстве регионов страны в целом стабилизировались, подчеркнул глава государства.

Он отметил, что России удалось сохранить стабильность внутреннего топливного рынка. Главной задачей Путин назвал обеспечение устойчивых поставок и надежного снабжения потребителей топливом.

Кроме того, российский президент заявил о попытках ограничить поставки российских энергоресурсов в Европу.

«Попытки ограничить поставки топлива РФ на внешние рынки будут иметь последствия для самих европейцев», – сказал он.

Путин добавил, что Россия намерена расширять рынки сбыта и сотрудничать с надежными и предсказуемыми партнерами.



