Азербайджанский боксер Билалхабаши Назаров завоевал золотую медаль чемпионата Европы U-23, который проходит в хорватском Порече.

В финале весовой категории до 50 кг Назаров уверенно победил представителя Турции Тевфика Аккаса со счетом 5:0. Судьи выставили оценки 29:28, 29:27, 30:25, 30:27 и 29:26.

Таким образом, сборная Азербайджана довела число наград на турнире до трех. Ранее бронзовыми призерами стали Зидан Гумбатов (55 кг) и Мухаммедали Аширалиев (60 кг).

В чемпионате Европы U-23 участвуют 276 боксеров из 39 стран.