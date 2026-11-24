Грузия помогает укреплять доверие на Южном Кавказе, обеспечивая транзит азербайджанских грузов в Армению, в том числе нефтепродуктов, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге с грузинской коллегой Макой Бочоришвили в Баку.

По его словам, с прошлого года Баку разрешил транзит грузов, следующих в Армению. Кроме того, в конце прошлого года после длительного перерыва возобновились поставки азербайджанских товаров в эту страну, прежде всего нефтепродуктов. Перевозки идут через территорию Грузии.

«Мы считаем, что таким образом Грузия вносит вклад в укрепление доверия и в формирование новых реалий на Южном Кавказе. Пользуясь случаем, хотел бы еще раз поблагодарить уважаемого коллегу от имени нашей страны», — приводит слова Байрамова Report.

Глава МИД Азербайджана также отметил важность транспортного сотрудничества с Грузией для развития Среднего коридора Восток – Запад. По его словам, за последние годы интерес к этому маршруту заметно вырос, а объем перевозимых грузов продолжает увеличиваться.

Среди значимых событий 2026 года Байрамов выделил завершение работ по расширению пропускной способности грузинского участка железной дороги Баку – Тбилиси – Карс и его официальную приемку.

Еще одним важным шагом он назвал возобновление движения пассажирского поезда Баку – Тбилиси – Баку, которое способствует укреплению связей между жителями двух стран.