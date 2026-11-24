Румыния готова помочь Армении на пути вступления в Евросоюз, в том числе поделиться опытом перехода к европейским институтам и законодательству, заявил президент страны Никушор Дан на совместной пресс-конференции с армянским премьер-министром Николом Пашиняном в Бухаресте.

«Мы поддерживали и продолжаем поддерживать усилия стран Западных Балкан, Молдовы, Украины, а также Армении в этом отношении. Европейский союз означает пространство для мира, возможность для процветания, поэтому мы его поддерживаем», – отметил Дан.

По его словам, Бухарест готов оказать Еревану практическую поддержку в процессе евроинтеграции.

В свою очередь, Пашинян сообщил, что стороны договорились активизировать политический диалог и развивать сотрудничество в различных сферах.

«Сегодня мы всесторонне обсудили экономическую составляющую наших двусторонних отношений, подчеркнув важность развития торговли и инвестиций», – отметил премьер.

Стороны также подчеркнули необходимость проведения бизнес-форумов и возобновления работы Армяно-румынской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Отдельное внимание они уделили совместным проектам в области возобновляемой энергетики, высоких технологий, пищевой промышленности, фармацевтики и туризма.

По итогам встречи Румыния и Армения подписали Совместную декларацию о стратегическом партнерстве.