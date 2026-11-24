В городе Эскишехир в ходе учений потерпел крушение вертолет Военно-воздушных сил Турции. Об этом сообщает TRT Haber.

«Вылетевший из Эскишехира в тренировочных целях вертолет модели Eurocopter AS-532 потерпел крушение. Обломки обнаружены, начата поисково-спасательная операция», – сообщило министерство обороны страны.

В настоящее время на месте продолжаются поисково-спасательные работы.

Информации о количестве членов экипажа и их состоянии пока нет. Турецкие власти также не сообщили о возможных погибших и пострадавших.

