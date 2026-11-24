США на этой неделе могут объявить о повышении пошлин на товары из Китая, Евросоюза и еще 14 стран в рамках расследования о государственной поддержке промышленности, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«США готовятся повысить пошлины на товары из Китая и десятков других стран, которые, по мнению администрации Трампа, наносят ущерб американским компаниям, поддерживая собственное внутреннее промышленное производство», – пишет издание.

По данным газеты, торговый представитель США Джеймисон Грир планирует обнародовать результаты многомесячного расследования уже на этой неделе, хотя сроки могут измениться.

В администрации Трампа считают, что государственные субсидии в ряде стран приводят к появлению на мировом рынке избытка дешевых товаров и ставят американских производителей в невыгодное положение. Новые пошлины должны заменить масштабные тарифы, введенные в 2025 году и отмененные Верховным судом США в феврале.

Под ограничения могут попасть товары из Китая, всех 27 стран Евросоюза, Японии, Южной Кореи, Вьетнама, Индии и других государств.

Для стран, ранее заключивших торговые соглашения с Вашингтоном, включая ЕС, Японию и Южную Корею, ставка составит 15% или ниже. Для Вьетнама и Индии тарифы будут выше в соответствии с достигнутыми договоренностями. Самые жесткие меры, как ожидается, затронут Китай из-за масштабов государственной поддержки его промышленности.

Пошлины могут распространиться на большинство экспортных товаров. Исключение, предположительно, составят сталь, алюминий и автомобили, которые уже облагаются отдельными тарифами.