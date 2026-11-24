Старший советник Белого дома Джош Грюнбаум обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в препятствовании реализации мирного плана президента США Дональда Трампа по сектору Газа.

«Мы просим премьер-министра Нетаньяху прекратить препятствовать этому (плану). Если он не желает продолжать поддерживать план президента Трампа, то он должен дать знать президенту об этом напрямую, чтобы сэкономить огромное количество времени и усилий», – сказал он в интервью Bloomberg.

Напомним, 22 января представители 19 стран подписали на полях Всемирного экономического форума в Давосе устав Совета мира, созданного в рамках урегулирования ситуации в секторе Газа. В Вашингтоне сообщили, что к организации присоединились и другие государства.

Совет мира создавался в соответствии с договоренностью между Израилем и палестинским движением ХАМАС для управления сектором Газа, однако в дальнейшем его планируют привлечь и к предотвращению и урегулированию конфликтов в других регионах.

Переход ко второму этапу мирного плана, предусматривающему, в частности, передачу управления анклавом специально созданному технократическому комитету, пока осложняется вопросом разоружения формирований ХАМАС.