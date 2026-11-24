В районе Бадамдар Сабаильского района Баку продолжается активный оползневой процесс. Специалисты зафиксировали расширение существующих трещин.

Как сообщили в Государственном агентстве по использованию минерально-сырьевых ресурсов при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, на территории регулярно проводятся наблюдения и мониторинг.

По итогам последних проверок установлено, что оползневой процесс остается активным.