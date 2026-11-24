Президент Украины Владимир Зеленский назвал добровольный вывод ВСУ из Донбасса поражением в войне с Россией. Об этом сообщает УНИАН.

«Я считаю, что отступать с Донбасса — значит проиграть эту войну. Я имею в виду не отступление в результате боевых действий, а то, что мы сами по своей воле покидаем нашу землю», — заявил Зеленский во время встречи с жителями города Чоп.

По словам украинского лидера, даже гарантии безопасности не остановят Россию от новых территориальных требований, если Киев добровольно откажется от Донбасса.

Зеленский также выразил сомнение в том, что в случае нового нападения РФ Украина сможет заручиться такой же поддержкой внутри страны и за рубежом.