Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высоко оценил игру азербайджанского «Сабаха» и допустил, что бакинский клуб мог бы конкурировать с сильнейшими командами чемпионата Испании.

«Мы уважаем всех соперников. Мы и раньше играли без Ямаля. С ним все в порядке. Мы приняли решение, чтобы он остался в Испании», – сказал Флик на пресс-конференции в Баку.

Отвечая на вопрос о «Сабахе», немецкий специалист отметил, что команда производит хорошее впечатление.

«Если бы «Сабах» выступал в Ла Лиге, он был бы одной из лучших команд. Вместе с тренерами мы проанализировали игру этого клуба, и она довольно хорошая», – добавил наставник «Барселоны».

Напомним, матч «Сабах» – «Барселона» состоится 25 ноября на Бакинском олимпийском стадионе. Начало встречи – в 21:45.