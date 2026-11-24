Грузия является близким соседом, другом и стратегическим партнером Азербайджана, заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с грузинской коллегой Макой Бочоришвили в Баку.

«Отношения между нашими странами имеют давнюю историю. Связи между нашими народами отличаются прочностью и устойчивостью. Добрососедские и братские отношения всегда строились на основе взаимного уважения и почтения и продолжают развиваться», – приводит слова Байрамова Report.

По его словам, в ходе встречи министры обсудили двусторонние отношения, ситуацию на Южном Кавказе и международную повестку.

«Повестка азербайджано-грузинских отношений очень обширна. Безусловно, политический диалог находится на очень высоком уровне, мы наблюдаем здесь серьезную динамику. Взаимные визиты на высшем уровне в последние годы являются ярким тому примером», – подчеркнул глава МИД Азербайджана.

Байрамов также отметил активное развитие межпарламентских связей и сотрудничества двух стран в различных сферах.

«Между двумя странами действует 145 документов и соглашений. В настоящее время ведется работа еще над 18 документами. Рассчитываем, что в ближайшее время она будет завершена и эти документы также вступят в силу», – указал министр.

Одним из важных направлений двустороннего сотрудничества остается торгово-экономическая сфера. По словам Байрамова, товарооборот между Азербайджаном и Грузией за январь-сентябрь 2026 года достиг $900 млн, превысив показатель за весь предыдущий год.

«Сегодня мы обсудили торгово-экономические связи между нашими странами. Обе стороны с удовлетворением отметили рост товарооборота. За девять месяцев этого года он достиг $900 млн, превысив показатель за весь прошлый год. Это означает, что по итогам года наш товарооборот превысит $1 млрд. При этом потенциал наших торгово-экономических связей значительно выше уже достигнутых показателей, и мы продолжаем работу в этом направлении», – сказал он.

Объем азербайджанских инвестиций в экономику Грузии, по данным министра, составил $4 млрд, из которых $2,1 млрд приходится на SOCAR. Грузинские инвестиции в Азербайджан достигли $460 млн.