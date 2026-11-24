Президент Украины Владимир Зеленский назвал результативной встречу с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром, по итогам которой стороны достигли договоренностей в политической и энергетической сферах.

«Визит, который, безусловно, принесет положительные результаты. Уже достигнуты договоренности в политической, энергетической и инфраструктурной сферах. Спасибо!» – написал Зеленский.

Ранее украинский лидер отметил, что Мадьяр впервые посещает Украину в должности премьер-министра. По словам Зеленского, встреча имеет большое значение как для отношений Киева с соседней Венгрией, так и для взаимодействия с Евросоюзом.

Президент Украины также заявил, что страна делает все необходимое для открытия переговорных кластеров по вступлению в ЕС. При этом он подчеркнул, что Украина зачастую «делает больше, чем другие страны», уже вступившие в Евросоюз.