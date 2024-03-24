Исламисты нанесли ракетный удар по американской базе в Сирии |
Украина уничтожила в Севастополе 2 крупных корабля и самолеты (обновлено, фото, видео) |
Эмин Агаларов попал в здание «Крокуса» через 40 минут после начала стрельбы |
Гафарова: Баку и Ереван ближе к миру, чем когда-либо прежде (фото) |
«Сохраним тысячи рабочих мест». «Крокус Сити Холл» будет восстановлен (обновлено) |
Напавший на участок полиции в Ереване задержан (обновлено, фото, видео) |
Теракт в «Крокусе»: погибли 137 человек, пострадали 180 (обновлено, фото, видео) |
СМИ: Россия сохранила в Черном море лишь 7 десантных кораблей |
Конгресс FLNKS отметил поддержку Азербайджана в борьбе с французским колониализмом |
Главное Армия

«И даже в порту тонут корабли». Британский министр троллит ЧФ России

"И даже в порту тонут корабли". Британский министр троллит ЧФ России

Россия, не прекращая свою широкомасштабную военную агрессию против Украины, продолжает нести значительные потери, в частности Черноморский флот потерял свою функциональную активность.

Об этом в соцсети X написал министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

Так британский чиновник отреагировал на сегодняшнюю ликвидацию Силами обороны Украины двух российских десантных кораблей «Ямал» и «Азов» в оккупированном Крыму.

«Продолжающаяся незаконная оккупация Украины наносит огромный ущерб Черноморскому флоту России, который сейчас функционально неактивен», – говорится в публикации главы Минобороны Британии.

Он отметил, что флот РФ ходил по Черному морю с 1783 года, а «теперь вынуждена ограничивать свой флот портом».

«И даже там тонут российские корабли!» – констатирует Шаппс.

Теги:
Из этой рубрики
Исламисты нанесли ракетный удар по американской базе в Сирии
Армия

Исламисты нанесли ракетный удар по американской базе в Сирии

2024/03/24, 21:45
Украина уничтожила в Севастополе 2 крупных корабля и самолеты (обновлено, фото, видео)
Армия

Украина уничтожила в Севастополе 2 крупных корабля и самолеты (обновлено, фото, видео)

2024/03/24, 21:12
"И даже в порту тонут корабли". Британский министр троллит ЧФ России
Армия

«И даже в порту тонут корабли». Британский министр троллит ЧФ России

2024/03/24, 21:01
СМИ: Россия сохранила в Черном море лишь 7 десантных кораблей
Армия

СМИ: Россия сохранила в Черном море лишь 7 десантных кораблей

2024/03/24, 18:32
Минобороны обнародовало еженедельное обозрение (видео)
Армия

Минобороны обнародовало еженедельное обозрение (видео)

2024/03/24, 13:44
ВСУ уничтожили еще 52 единицы вражеской бронетехники
Армия

ВСУ уничтожили еще 52 единицы вражеской бронетехники

2024/03/24, 12:52
Российская ракета, нацеленная на Украину, вошла в воздушное пространство Польши
Армия

Российская ракета, нацеленная на Украину, вошла в воздушное пространство Польши

2024/03/24, 11:40
Минобороны Британии: Пилоты ВСУ завершили учение на истребителях F-16
Армия

Минобороны Британии: Пилоты ВСУ завершили учение на истребителях F-16

2024/03/23, 22:54
ВС Азербайджана приняли участие в военном параде по случаю Дня Пакистана (видео)
Армия

ВС Азербайджана приняли участие в военном параде по случаю Дня Пакистана (видео)

2024/03/23, 13:36