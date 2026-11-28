Грузия планирует к 2032 году инвестировать около 7 млрд долларов в развитие транспортной инфраструктуры. Средства направят на повышение пропускной способности транспортной сети страны, в том числе в рамках развития Среднего коридора.

Об этом заявила заместитель министра экономики Грузии Тамар Иоселиани, сообщают сми.

По ее словам, грузинская сторона придерживается политики опережающих инвестиций в инфраструктуру, чтобы подготовиться к ожидаемому росту грузопотока.

Средний коридор проходит от границы Китая и Казахстана через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.

Азербайджан выступает ключевым звеном этого маршрута на Южном Кавказе.

Иоселиани отметила, что развитие коридора важно не только для увеличения транзитных перевозок. Оно также позволит привлечь новые инвестиции, стимулировать промышленное производство, создавать дополнительную экономическую ценность и расширять доступ местного бизнеса к международным рынкам.