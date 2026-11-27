Грузия предложила турецкой стороне провести в Батуми матч между «Бешикташем» и израильским «Хапоэлем Беэр-Шева» в качестве дружеского жеста, несмотря на существовавшие риски. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

По его словам, Грузия предоставила турецким болельщикам возможность посетить матч, который в другой стране могли бы не разрешить провести с полными трибунами.

Кобахидзе отметил, что большинство фанатов достойно восприняли предложение, однако несколько сотен человек вели себя провокационно.

«Когда делаешь болельщикам такое предложение, а они отвечают неправильными действиями, это очень обидно», — заявил премьер.

Напомним, во время матча в Батуми произошли столкновения между полицией и болельщиками «Бешикташа». Игра была прервана примерно на полчаса. По данным МВД Грузии, задержали 16 турецких фанатов, которых позже отпустили.