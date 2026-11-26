Заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов арестован в Москве. Решение об избрании меры пресечения 25 ноября принял 235-й гарнизонный военный суд.

Официально причины ареста и суть предъявленных обвинений не раскрываются. По данным Telegram-канала Baza, близкого к силовым структурам, генерала подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Грехов занимает пост заместителя главкома ВКС по вооружению с 2021 года. С 2015 по 2018 год он командовал войсками противовоздушной и противоракетной обороны. Ходатайство о его аресте направило Главное военное следственное управление СКР.