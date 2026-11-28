В Ичеришехер состоялось открытие Дипломатического зимнего базара. В этом году в ярмарке участвуют посольства 25 стран.

Мероприятие организовали Управление Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» и ассоциация HOMS Baku, объединяющая супруг аккредитованных в Азербайджане послов.

Председатель правления Управления Руфат Махмуд отметил, что проведение ярмарки в Ичеришехер имеет особое значение. По его словам, Баку на протяжении веков был важным пунктом на торговых путях Великого шелкового пути. Сюда приезжали купцы и путешественники из разных стран, а город становился местом встречи культур и религиозных традиций, передает АЗЕРТАДЖ.

Об этом прошлом напоминают и сохранившиеся в Старом городе караван-сараи — Бухарский и Мултаны.

Махмуд подчеркнул, что Ичеришехер и сегодня остается площадкой для культурного обмена. Здесь регулярно проходят международные фестивали, дни культуры и выставки. Они знакомят зарубежных гостей с азербайджанской музыкой, народными ремеслами и традициями.

По его словам, мероприятия, которые проводят в Ичеришехер посольства разных стран, делают этот культурный обмен взаимным.

Член правления HOMS Baku, супруга посла Италии Виаме Бунежар отметила, что зимний базар дает гостям возможность познакомиться с праздничными традициями разных стран. Она также сообщила, что вырученные средства направят на благотворительные проекты.

Ярмарка проходит на улице Сабира в Ичеришехер. Сегодня посетить ее можно до 17:00.