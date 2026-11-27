Азербайджан и Армения должны продвигаться вперед в направлении институционализации мира. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян после встречи с представителями гражданского общества двух стран в рамках инициативы «Мост мира».

«Основная отправная точка заключается в том, что Армения и Азербайджан должны двигаться вперед и институционализировать мир», — подчеркнул Костанян.

По его словам, в ходе встречи азербайджанская делегация интересовалась внешней политикой Армении и динамикой процесса нормализации отношений. Стороны также обсудили проект TRIPP и последние события, связанные с его реализацией.

Пятый круглый стол в рамках инициативы «Мост мира» прошел 26–27 ноября в армянском Дилижане. В нем приняли участие около 60 представителей гражданского общества Азербайджана и Армении.