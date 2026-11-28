PASHA Life Insurance и PASHA Insurance заняли первые два места в рейтинге страховых компаний Азербайджана по объему расходов за январь–сентябрь 2026 года.

PASHA Life Insurance за девять месяцев потратила 598,915 млн манатов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 25,8%.

На втором месте расположилась PASHA Insurance с расходами в размере 267,387 млн манатов. Ее показатель увеличился на 20,2%.

Третью строчку заняла Ateshgah Life Insurance, расходы которой составили 97,391 млн манатов. Это на 69,8% больше, чем годом ранее.

В первую пятерку также вошли Ateshgah Insurance с расходами в 62,267 млн манатов (+18,4%) и Gala Insurance — 49,233 млн манатов. При этом у последней компании зафиксировано снижение расходов на 8,3%.

Среди остальных участников рейтинга расходы Azerbaijan Industry Insurance составили 25,925 млн манатов (+15,2%), Mega Insurance — 24,879 млн манатов (+12,2%), Xalq Insurance — 21,381 млн манатов (+13,1%), A-Group Insurance — 15,533 млн манатов (+7,6%).

У Mega Life Insurance расходы достигли 14,228 млн манатов, увеличившись на 48,9%, а у Gala Life Insurance — 13,240 млн манатов (+12,9%). Xalq Life Insurance потратила 9,251 млн манатов (+14,8%), Azinsurance — 8,376 млн манатов, что на 2,8% меньше прошлогоднего показателя. Расходы Silkway Insurance составили 8,216 млн манатов, увеличившись на 60,5%.

Отмечается, что Agro Insurance данные о расходах за отчетный период не раскрыла.