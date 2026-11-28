Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предупредила Зеленского, что Риму будет сложно оказывать помощь Киеву после украинского удара в ливийском порту Бенгази. Об этом сообщает газета La Repubblica

По данным издания, глава итальянского правительства крайне недовольна действиями Киева. Мелони объяснила Зеленскому, что подобные операции угрожают безопасности Италии и осложняют положение властей на фоне растущего сопротивления военной поддержке Украины в парламенте страны.

При этом в Риме подозревают, что Лондон и Вашингтон заранее знали о готовящейся атаке. Итальянскую сторону, как отмечает газета, никто не предупредил.