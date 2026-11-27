В Баку и на Абшеронском полуострове с 30 ноября по 2 декабря ожидаются осадки.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В некоторых местах полуострова возможно кратковременное усиление дождя и грозы.

В регионах Азербайджана с вечера 29 ноября до вечера 2 декабря местами ожидаются осадки. В отдельных местах возможны кратковременные интенсивные осадки, гроза, в горных районах — снег.

В связи с осадками не исключается повышение уровня воды в реках, а также кратковременные сели в некоторых горных реках.