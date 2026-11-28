Состояние американского предпринимателя Илона Маска за сутки увеличилось на 39,7 млрд долларов, достигнув 859 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.

Рост состояния связан с повышением стоимости акций компаний, с которыми связан бизнесмен. В пятницу бумаги SpaceX на бирже Nasdaq подорожали на 4,83% — до 133,59 доллара. Акции Tesla выросли на 5,22%, достигнув 400 долларов.

За день состояние Маска увеличилось на 4,8%. Он продолжает занимать первое место в рейтинге богатейших людей мира Bloomberg.

Согласно данным агентства, 12 июня Маск впервые в истории преодолел отметку в 1 трлн долларов. После этого его состояние снизилось до 957 млрд долларов, однако в октябре вновь превысило триллион.