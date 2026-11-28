Иран активно строит укреплённый подземный комплекс в районе Бехджатабад, расположенном между ядерными объектами в Исфахане и Натанзе. Об этом 25 ноября сообщил вашингтонский Институт науки и международной безопасности (ISIS), проанализировав новые спутниковые снимки.

По оценке института, объект сооружают внутри горного массива примерно в 62 км от ядерного комплекса в Исфахане и горы Пикэкс-Маунтин, где ведутся подземные работы вблизи Натанза. Исследователи отмечают необычно быстрые темпы строительства по сравнению с другими подобными объектами в Иране.

Спутниковые снимки, предоставленные компанией Vantor Technologies, позволяют проследить ход работ с конца 2025 года. В период с 7 по 12 декабря прошлого года на площадке началась расчистка территории. В январе 2026 года появилась дорога, ведущая к будущему туннельному комплексу. В апреле аналитики зафиксировали работы в восточной части объекта и скопление извлечённого грунта, а в июне началось обустройство второго участка туннелей с западной стороны.