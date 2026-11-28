Бывший глава Администрации президента Азербайджана дал показания по видеосвязи на судебном процессе над председателем ПНФА Али Керимли.

«Я работаю с 1957 года. Эти деньги я накопил собственным трудом», — заявил Мехтиев.

Напомним, Мехтиев был признан виновным в действиях, направленных на насильственный захват власти, государственной измене, легализации преступных доходов и получении взятки в особо крупном размере. С учетом возраста и состояния здоровья ему назначили 14 лет условного лишения свободы. Также суд постановил конфисковать арестованное имущество.