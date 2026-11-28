Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости строительства нового энергоблока Армянской АЭС, сообщают сми.

«Крайне актуально и стоит на повестке дня строительство нового атомного энергоблока в Республике Армения, который заменит действующий энергоблок после его вывода из эксплуатации. Это единственный способ обеспечить энергетическую безопасность нашей страны в будущем. Ведется работа по выбору нового атомного энергоблока, и мы надеемся, что определенность по этому вопросу будет достигнута в 2027 году», — сказал Пашинян на заседании Совета по атомной энергетической безопасности, сообщает пресс-служба кабмина.

В заседании принимали участие члены правительства республики, а также специалисты в области ядерной энергетики из России, США, Франции, Чехии и Финляндии.

Пашинян напомнил, что проектный срок службы второго энергоблока Армянской АЭС истек в 2016 году, в соответствии с решением правительства он был продлен на 10 лет, и будет продлен еще на 10 лет, до 2036 года. Глава армянского кабмина добавил, что работа в этом направлении уже выполнена на 60%.

Армянская АЭС расположены вблизи города Мецамор, у нее два энергоблока на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1976 года, второй — в январе 1980 года.