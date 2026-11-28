Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) разработали и запустили в производство три новых беспилотника. Один из них будет использован для борьбы с БПЛА и два барражирующих боеприпаса, предназначенных для поражения целей на коротких дистанциях. Об этом сообщает агентство Tasnim.

По данным агентства, среди новинок вооружения имеется квадрокоптер «Сайе» («Тень»), предназначенный для противовоздушной обороны и перехвата беспилотников, малый барражирующий боеприпас «Гаседак» («Одуванчик»), способный выполнять автономный полёт, а также миниатюрный барражирующий боеприпас, конструкция которого напоминает американский Switchblade 300.

Как отмечает Tasnim, новые беспилотники призваны удовлетворить потребности тактических сухопутных подразделений, а также усилить возможности ПВО по противодействию угрозам со стороны малых беспилотников на коротких дистанциях.