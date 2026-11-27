Турция выразила Грузии протест в связи с действиями полиции в отношении болельщиков футбольного клуба «Бешикташ» в Батуми. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

По его словам, Анкара не принимает применение силы в отношении турецких болельщиков и считает подобное обращение не соответствующим духу двусторонних отношений.

«Для нас это неприемлемая ситуация. Мы не можем понять подобного отношения к нашим болельщикам. Думаю, грузинская сторона поняла нашу реакцию по этому вопросу», — отметил Фидан.

Министр также сообщил, что в тот же день в МИД Турции вызвали посла Грузии, которому довели позицию Анкары и выразили протест в связи с произошедшим.