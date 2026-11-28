Cемь человек погибли, еще 97 получили ранения в результате взрыва в жилом доме близ средней школы в афганской провинции Кунар.

Глава управления информации и культуры провинции Кунар Сами-уль-Хак Хакбин в комментарии телеканалу Tolo News сообщил, что взрыв прогремел в одном из домов, расположенных рядом со средней школой.

По его словам, в больницу доставлены тела семи погибших и 97 пострадавших.

Хакбин отметил, что причиной инцидента стала детонация взрывчатых веществ, подготовленных для проведения горнодобывающих работ и находившихся в доме близ школы.

Ранее представитель полиции провинции Кунар Фарид Дехкан сообщил, что взрыв прогремел в 10:00 по местному времени в средней школе в районе Андар-Сер.

Дехкан указал, что среди погибших и пострадавших есть учащиеся школы, однако не привел подробностей о причинах взрыва и числе жертв.