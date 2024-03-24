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Украина нанесла ракетный удар по центру связи ЧФ в Севастополе (видео)

Украина нанесла ракетный удар по центру связи ЧФ в Севастополе (видео)

Поздно вечером 23 марта появились сообщения о прилетах крылатых ракет в главный центр связи Черноморского флота России в аннексированном Севастополе. Об этом сообщает блогер Osint в соцсети Х.

«Похоже, что по меньшей мере три украинские крылатые ракеты Storm Shadow только что врезались в главный центр связи Черноморского флота России», — сообщил блогер.

«Как нам сообщают, прилет ракет был в главный узел спецсвязи Черноморского флота РФ на ул. Николая Музыки, 1», — подтвердил информацию Telegram-канал «Крымский ветер».

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