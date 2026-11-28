Дорожная полиция Азербайджана усилила контроль за тем, как водители скутеров и велосипедисты соблюдают правила дорожного движения.

Об этом сообщил начальник отдела по связям с общественными структурами Главного управления ГДП Эльвин Гаджиев, пишет Report.

По словам Гаджиева, в последнее время скутеры все чаще встречаются на дорогах Баку.

«Скутер — это тоже транспортное средство. Некоторые водители скутеров считают, что правила дорожного движения на них не распространяются. Это заблуждение», — сказал он.

Гаджиев напомнил, что водители скутеров, как и другие участники движения, обязаны соблюдать требования дорожных знаков и разметки.

В столице сотрудники дорожной полиции регулярно проводят с водителями скутеров разъяснительные беседы. За движением скутеров следят и с помощью специальных технических средств. При выявлении нарушений полицейские останавливают водителей и привлекают их к административной ответственности.

По его словам, иногда дети пользуются скутерами без ведома родителей. В таких случаях родителей приглашают на профилактическую беседу.

Гаджиев также рассказал о ситуации с мопедами. Раньше многие водители мопедов проезжали на запрещающий сигнал светофора, ездили в неположенных местах, а порой и по встречной полосе.

«Стремясь быстрее доставить заказы и больше заработать, они превышали скорость и допускали другие нарушения. Поскольку у мопедов тогда не было госномеров, водители полагали, что их нарушения не удастся зафиксировать техническими средствами», — сказал он.

По словам Гаджиева, после того как мопеды получили государственные регистрационные знаки, число ДТП с их участием значительно сократилось.