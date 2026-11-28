Неизвестная вооруженная группировка захватило грузовое судно, шедшее через Аденский залив южнее берегов Йемена.

Об этом сообщает в субботу Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

По словам капитана, вооруженные люди без разрешения поднялись на борт в 06:30 по Гринвичу. В тот момент судно находилось в 64 морских милях (около 118 км) от йеменского Бальхафа. По данным UKMTO, оно остается под контролем захватчиков.

Местные власти получили сообщение о захвате и ведут расследование. UKMTO призвало экипажи судов, проходящих через этот район, соблюдать осторожность и сообщать управлению о любой подозрительной активности.