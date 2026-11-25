Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджана Керим Велиев обсудил с начальником Оперативного управления Генштаба ВС Таджикистана Шарафом Эгамзодом перспективы военного сотрудничества двух стран, сообщает Минобороны Азербайджана.

Велиев поприветствовал таджикскую делегацию и выразил удовлетворение нынешним уровнем двустороннего военного сотрудничества, отметив его значение для дальнейшего укрепления связей между вооруженными силами двух стран.

Эгамзод поблагодарил азербайджанскую сторону за теплый прием и гостеприимство. Он также подчеркнул, что подобные встречи и обмен опытом в сфере обороны играют важную роль в развитии военных связей между Баку и Душанбе.

Стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.