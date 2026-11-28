Вице-президент США Джей Ди Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио, которых считают потенциальными кандидатами в президенты от Республиканской партии в 2028 году, несут политические потери из-за лояльности к президенту США Дональду Трампу. Об этом пишет издание Axios.

События последних недель продемонстрировали, насколько сложно обоим политикам будет строить собственные президентские кампании после работы в команде Трампа.

Непопулярность президента уже стоила республиканцам большинства в Конгрессе, а война с Ираном и дискуссия вокруг главы Nvidia Дженсена Хуанга усугубили разрыв между политическими взглядами Вэнса и Рубио и их лояльностью к президенту.

В частности, Вэнс позиционировал себя как представитель нового поколения республиканцев, выступающих против военного вмешательства США за рубежом и скептически относящихся к попыткам Вашингтона решать мировые проблемы.

Он также отходил от традиционной для партии безоговорочной поддержки Израиля и выступал против войны с Ираном.

Как отмечает издание, критика Вэнсом боевых действий в Иране, которые привели к поражению республиканцев на выборах, вызвала недовольство Трампа.

Рубио, который в Сенате заработал репутацию сторонника жесткой внешней политики и резкого критика России и Китая, оказался в другой, но не менее неудобной ситуации. В 2020 году Китай ввел против него санкции, а в мае Рубио предупреждал Трампа о связях Хуанга с лицом, подозреваемым в шпионаже в пользу КНР.