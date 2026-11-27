В Баку состоялась церемония официального открытия посольства Эстонии в Азербайджане.

В мероприятии приняли участие министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, передает АПА.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что открытие посольства Эстонии в в Азербайджане было одним из приоритетных вопросов для Эстонии.

«Открытие новых посольств — отнюдь не простая задача. Для этого необходимо проводить переговоры о выделении финансовых средств. Однако для нас было очень важно открыть новые посольства, и Азербайджан был одним из наших приоритетов. Азербайджан является для нас очень важным партнером как с региональной, так и с исторической точки зрения. Наши народы знают друг друга, между нашими странами развиваются деловые связи», — отметил Цахкна.

Глава МИД Эстонии напомнил, что во время своего прошлогоднего визита в Азербайджан пообещал президенту Ильхаму Алиеву открыть посольство в Баку.

«Когда я был здесь в прошлом году, я пообещал президенту Ильхаму Алиеву, что в следующем году вновь приеду в Азербайджан и мы откроем наше посольство. Сейчас я возвращаюсь со встречи с президентом Ильхамом Алиевым и могу сказать, что мы, эстонцы, держим свое слово. Для нас это очень важно», — подчеркнул министр.

Маргус Цахкна также заявил, что Эстонии есть чему поучиться у Азербайджана.

«Нам есть чему поучиться у Азербайджана в том, как выстраивать отношения с соседями, в вопросах дипломатии, демократии, экономического развития, в том, как быть лидером в региональных процессах, а также как развивать дружественные отношения», — сказал он.

Министр выразил уверенность в том, что долгосрочное сотрудничество между двумя странами будет и впредь развиваться.

«Если вы однажды подружились с эстонцем, эта дружба будет длиться вечно. Я это хорошо знаю. У нас также сложились дружеские отношения с министром иностранных дел, и я уверен, что в будущем у нас будет еще больше друзей в Азербайджане», — добавил Цахкна.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов оценил официальное открытие посольства Эстонии в Баку как важное событие с точки зрения отношений между двумя странами.