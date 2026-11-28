Немецкий автоконцерн запускает программу добровольного увольнения. Максимальную компенсацию — 422 тысячи евро — может получить 52-летний инженер с высокой зарплатой, если согласится уйти до конца марта 2027 года.

Всего, по данным издания Bild, предложения получат более 30 тысяч работников — от специалистов до руководителей. Также впервые в программу включили и топ-менеджеров. Размер выплат зависит от возраста, стажа и зарплаты. Например, сотрудникам административных подразделений предлагают до 253 тысяч евро.

Bild пишет, что Mercedes хочет сократить расходы на персонал на фоне ухудшения экономической ситуации. Обычные увольнения по производственным причинам в Германии ограничены соглашением о гарантиях занятости, которое действует до конца 2034 года.