В результате мощного взрыва в средней школе в афганской провинции Кунар погибли не менее 25 человек, еще около 50 получили ранения.

Об этом сообщает афганское издание Hasht-e Subh Daily.

Все погибшие и пострадавшие являются учащимися средней школы. Раненых доставили в провинциальную больницу. Причины происшествия пока неизвестны.

12:50 В результате взрыва в средней школе в восточной афганской провинции Кунар погибли и пострадали несколько учащихся. Associated Press пишет, что об этом сообщил представитель управления полиции провинции Фарид Дехкан.

По его словам, взрыв произошел сегодня утром в школе, расположенной в районе Андар-Сер. Точное число погибших и пострадавших, а также причины взрыва пока неизвестны.

На месте происшествия работают следственные группы из провинции Кунар, расположенной на границе с Пакистаном.

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