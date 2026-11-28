Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, утром местами ожидается слабый туман, небольшая морось. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-10°, днем 12-15° тепла. Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 50-55%, днем 70-75%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых местах возможны периодические осадки. В отдельных местах возможны интенсивные осадки, гроза, в горных районах — снег. В некоторых местах периодически будет наблюдаться туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-8° тепла, днем 10-15° тепла, в горах ночью 0-4° мороза, днем 4-8° тепла.