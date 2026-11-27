Власти Латвии не стремятся к нормализации отношений с Россией и провоцируют дальнейшую эскалацию, вплоть до открытого конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, такая политика противоречит интересам жителей Латвии, к мнению которых, как утверждает дипломат, власти в Риге давно не прислушиваются.