Власти Латвии не стремятся к нормализации отношений с Россией и провоцируют дальнейшую эскалацию, вплоть до открытого конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, такая политика противоречит интересам жителей Латвии, к мнению которых, как утверждает дипломат, власти в Риге давно не прислушиваются.
«Если Латвия пойдет по пути Эстонии, Финляндии и закроет пограничные пункты на границе с Россией, то выстрелит себе в ногу, усложнив жизнь не только собственным гражданам, но и жителям других стран ЕС, которые регулярно пользуются погранпереходами в Латвии для посещения северо-западных регионов России», — сказала Захарова на брифинге.