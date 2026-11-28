Высокопоставленная делегация Ирака прибыла в Тегеран для обсуждения вопросов безопасности, имеющих стратегическое значение. В повестку переговоров вошли борьба с контрабандой и контроль над границей.

Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на посла Ирака в Иране.

Визит проходит на фоне напряженности вокруг роли Багдада в региональной политике. Ранее советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер предостерег Ирак от превращения в «инструмент Трампа».

Это заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп в пятницу положительно оценил усилия премьер-министра Ирака по пресечению контрабанды иракской нефти, борьбе с коррупцией и передаче всего оружия под исключительный контроль государства.