Российская военная флотилия, перевозившая технику в Ливию, изменила курс и развернулась в Средиземном море после атаки украинских морских дронов на российский корвет в порту Бенгази 22 ноября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники среди представителей военных и силовых структур.

По данным агентства, ещё один российский конвой, сопровождавший фрегат «Адмирал Головко», развернулся в районе Сицилийского пролива в тот же день, когда произошла атака в Бенгази.

Издание отмечает, что изменение маршрутов может свидетельствовать о попытках России усилить защиту своих военно-морских сил после удара по кораблю в Ливии, находящейся примерно в 2 тыс. км от зоны боевых действий в Украине.