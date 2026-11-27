Состоялось третье заседание Диалога высокого уровня по транспорту между Азербайджаном и Европейским союзом.

Об этом говорится в публикации министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева в социальной сети X.

В ходе встречи с руководителем Генерального директората Еврокомиссии по мобильности и транспорту Магдой Копчиньской состоялся обмен мнениями о приоритетных направлениях транспортного сотрудничества Азербайджана и ЕС, развитии Среднего коридора, расширении региональных транспортных связей и стратегических инфраструктурных проектах.

Также обсуждались использование финансовых и инвестиционных возможностей ЕС для развития Среднего коридора, совершенствование транспортной инфраструктуры Нахчывана, интеграция Зангезурского коридора в сеть TEN-T, привлечение европейских логистических компаний к Среднему коридору и расширение сотрудничества в сферах авиации и морского транспорта.

По итогам встречи были приняты соответствующие решения по обсуждённым направлениям.