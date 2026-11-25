Украинская лазерная установка ПВО «Блиск» (Blysk) впервые поразила российский реактивный беспилотник «Герань», сообщил советник президента Украины по технологиям Сергей Бескрестнов, известный под позывным «Флеш». Об этом передает Би-би-си.

Он опубликовал видео, на котором установка захватывает цель и удерживает ее в прицеле, после чего поражает лазерным лучом. Судя по кадрам, речь идет о реактивном дроне «Герань-4». Цель была обнаружена на высоте около 400 метров и на расстоянии почти 800 метров. Через несколько секунд воздействия лазера беспилотник начал падать.

«Лазерные установки ПВО «Blysk» от компании Carmin Sky демонстрируют первые результаты в боевых условиях. Недавно боевой лазер, установленный для защиты объекта критической инфраструктуры, впервые в мире сбил реактивный дрон «Герань», – отметил советник украинского президента.

По словам Бескрестнова, разработка системы ведется в рамках государственной программы «Частное ПВО» при поддержке кластера оборонных технологий Brave-1. Над применением лазеров для противовоздушной обороны в Украине работают несколько компаний.

«Лазерные технологии очень сложны и финансово затратны, поэтому приятно, когда у кого-то появляются хорошие новости», – добавил «Флеш».

При этом говорить о серийном производстве установки пока рано. Сейчас продолжаются испытания, в ходе которых лазерные системы используют для защиты объектов критической инфраструктуры, подчеркнул советник президента.

