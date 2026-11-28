Президент Украины Владимир Зеленский назвал «очень странным» то, как США сейчас подходят к вопросу гарантий безопасности для Украины. По его словам, Киеву в Вашингтоне уже заявили, что не уверены, могут ли вообще в Украине быть иностранные военные базы — ведь речь идет об американцах из НАТО, сообщает УНИАН.

Как отметил Зеленский в интервью BBC, Россия уже заявила о том, что не примет никаких иностранных войск на территории Украины.

«И тогда пусть они этого не хотят», — отметил президент.

И добавил, что на Ближнем Востоке страны находятся не в НАТО, но у США там есть базы, Patriot, оборонные системы и американские солдаты.

«Так что это зависит от США — захотят они этого или нет», — подчеркнул Зеленский.

Украинский президент подчеркнул, что американцы, когда создавали свои военные базы в других странах, явно не советовались с третьими сторонами, в частности, с Ираном.

И именно поэтому, по его словам, он никак не может понять нынешней логики Вашингтона в вопросе Украины.