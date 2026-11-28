Improvis Aerospace & Defense (IAD) объявила о запуске полного цикла производства беспилотных летательных аппаратов — от проектирования до выпуска готовой продукции с использованием технологий искусственного интеллекта, сообщают армянские сми.

Новое подразделение компании, которое будет заниматься разработкой и производством БПЛА, возглавил Хачатур Мелконян. Ранее он работал инженером-технологом в армянской компании AirWorker и принимал участие в создании разведывательного беспилотника AW5R.

В IAD рассчитывают, что объединение инженерных компетенций в авиастроении и разработок в области искусственного интеллекта наконец-то даст импульс развитию национальной отрасли беспилотной авиации.