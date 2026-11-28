Личные вещи, награды и документы Мир-Али Мир-Джалал оглу Сеидова официально переданы на хранение в Национальный музей истории Азербайджана имени Гаджи Зейналабдина Тагиева.

Как передает Minval, Мир-Али Сеидов более 50 лет посвятил развитию восточных единоборств в Азербайджане. Он был одним из основателей отечественной школы карате и джиу-джитсу в Азербайджане, готовил спортсменов и инструкторов, а также обучал рукопашному бою сотрудников правоохранительных органов.

В 1998 году Сеидов основал Федерацию джиу-джитсу Азербайджана и многие годы возглавлял ее. Он имел 8-й дан по джиу-джитсу и 6-й дан по карате-до, носил звание гранд-мастера, был заслуженным тренером и мастером спорта Азербайджана.

Среди его учеников — известные каратисты Рафаэль Агаев, Яшар Баширов, Физули Мусаев и Ульви Гулиев.

Переданные музею материалы позволят сохранить память о жизни мастера и его вкладе в развитие азербайджанского спорта.