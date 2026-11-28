Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе. Стороны обсудили создание специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины, компенсационный механизм и поддержку украинцев.

Зеленский сообщил о подробностях встречи с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе в своем Telegram-канале.

Встреча состоялась в День памяти жертв голодомора. Зеленский поблагодарил Берсе за визит в эту дату и заявил о необходимости привлечь Россию к ответственности как за преступления прошлого, так и за нынешнюю войну.

По словам украинского президента, на этой неделе Украина ратифицировала Расширенное частичное соглашение о руководящем комитете Специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины. Документ создает основу для практического запуска трибунала и обеспечения его работы. Киев рассчитывает, что к соглашению присоединится как можно больше партнеров.

Также стороны обсудили продвижение международного компенсационного механизма и формирование будущего компенсационного фонда, в первую очередь за счет России.

Ален Берсе, в свою очередь, рассказал о новом Плане действий Совета Европы для Украины. Он предусматривает поддержку ветеранов, женщин и детей, а также содействие восстановлению страны.