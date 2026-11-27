До 2030 года Военно-морской флот России получит пять новых подводных ракетоносцев, три из которых будут атомными подлодками проекта «Ясень-М». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии поднятия военно-морского флага на атомной подлодке «Пермь».

«В соответствии с планами «Севмаш» продолжает строительство атомных подводных лодок разных типов. До 2030 года предстоит передать ВМФ пять ракетоносцев, из них три — проекта «Ясень-М»», — сказал Путин.

По словам президента РФ, подлодки семейства «Ясень» способны действовать в любых районах Мирового океана, скрытно выполнять задачи и применять все типы крылатых ракет морского базирования. Он также отметил, что Россия входит в число немногих стран, способных строить атомные подводные лодки такого класса.