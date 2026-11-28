Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал жителей страны рационально использовать природный газ на фоне приближения зимы и острого энергетического дефицита.

«Ни один кубический фут газа в стране не должен сжигаться попусту», – заявил он на мероприятии, посвящённом проектам развития Министерства нефти.

Пезешкиан подчеркнул, что в предстоящие зимние месяцы необходимо контролировать потребление электроэнергии, газа, бензина и других видов топлива. По его словам, это необходимо для того, чтобы избежать перебоев с энергоснабжением производственного сектора.

Как сообщает Al Jazeera, Иран уже сталкивается с серьёзным дефицитом энергоресурсов. В преддверии зимы в некоторых районах страны введены ограничения на подачу электроэнергии, в том числе двухчасовые отключения света.

Отмечается, что энергетический кризис создаёт дополнительные риски для промышленности и производства, поэтому власти призывают население и предприятия экономнее расходовать топливо и электроэнергию.