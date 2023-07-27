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200 молодых азербайджанцев примут участие в турецком проекте «KAAN»

200 молодых азербайджанцев примут участие в турецком проекте "KAAN"

Азербайджан в ближайшее время отправит 200 молодых людей в Турцию для участия в проекте национального боевого самолета «KAAN».

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Об этом заявил министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев. Он подчеркнул, что проект «KAAN» очень значим для Азербайджана. Его слова приводит АПА.

Министр заявил азербайджанским журналистам, что президент Азербайджана Ильхам Алиев придает большое значение укреплению армии и обеспечению ее современным вооружением.

«Глава государства дал поручение, чтобы мы тесно сотрудничали с турецкой стороной в области оборонной промышленности. И уже подписаны документы с несколькими турецкими компаниями», – сказал он.

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