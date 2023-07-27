Азербайджан и Турция будут сотрудничать в создании турецкого истребителя Kaan

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Турция и Азербайджан договорились о сотрудничестве в рамках проекта создания турецкого истребителя пятого поколения Kaan. Эта договоренность будет официально оформлена двусторонним соглашением, которое планируется подписать в рамках проходящей в Стамбуле международной выставки оборонной промышленности (IDEF-2023), сообщил в четверг телеканал TRT.

Газета Yeni Şafak в этой связи отмечает, что участие Баку в проекте следует рассматривать в качестве важного шага в модернизации ВВС Азербайджана, оснащенных российскими самолетами Миг-29.

По данным портала Defence Türk, специализирующегося на тематике ВПК, в проекте создания турецкого истребителя также может принять участие Украина.

Истребитель пятого поколения Kaan создается в Турции с 2017 года в рамках программы «Национальный боевой самолет». Планируется, что первый полет он совершит в текущем году, а в 2028 году начнется его серийное производство.